Nachrichten | heute journal - SPD in der Krise

Die SPD hat bei der Europa- und der Bremen-Wahl eine Niederlage erlitten. „Das Ergebnis tut weh“, so Parteichefin Nahles. Sie stellt sich in der SPD-Bundestagsfraktion vorzeitig zur Neuwahl. „Ich traue mir zu, in schwieriger Zeit Parteiführung auszuüben“.