Nachrichten | heute-journal - SPD warnt vor Schwarz-Gelb

Die SPD-Spitze will in den Schlusswochen des Wahlkampfs verstärkt die Auseinandersetzung mit Union und FDP suchen. SPD-Generalsekretär Hubertus Heil geht in die Offensive und beschwört eine schwarz-gelbe Gefahr.