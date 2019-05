Nachrichten | heute journal - Sri Lanka: "Angst vor Gewalt"

Die Regierung Sri Lankas hüllt sich in Schweigen zu näheren Details zu den Verdächtigen. Aber gerade das sorge für mehr Unsicherheit in der Bevölkerung, so ZDF-Korrespondent Normen Odenthal. Aber auch Gerüchte könnten mehr Unruhe auslösen.