Starkregen trifft Tschechien und Österreich

von Simone Müller 12.09.2024 | 21:45 |

Am Wochenende sorgt ein Genua-Tief am östlichen Alpenrand für heftige Niederschläge. In den Alpen können oberhalb von 1000 Metern bis zu 2 Meter Schnee fallen.