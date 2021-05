Steigende Holzpreise bereiten Sorgen

von Peter Böhmer & Ariane Güdel

Weil in Deutschland viel gebaut wird, steigt die Holz-Nachfrage. Im Hausbau- und Gartenbedarf werden die Holzlieferungen knapp, das spüren auch Dachdecker. Zudem sind die Holz-Exporte nach China und in die USA gestiegen, die Holz-Preise ziehen an.