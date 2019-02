Nachrichten | heute journal - Steinmeier greift Erdogan scharf an

Bundespräsident Steinmeier gilt in der Regel als Mann der leisen Töne. Im ZDF-Sommerinterview griff Steinmeier nun aber den türkischen Präsidenten Erdogan an. Erdogan untergrabe die Demokratie und zerstöre die Annäherung an Europa, so Steinmeier.