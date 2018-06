Nachrichten | heute journal - Streit auf Linken-Parteitag

Am letzten Tag des Linken-Parteitages eskalierte der interne Streit über die Flüchtlingspolitik. Das Treffen in Leipzig am Wochenende war überschattet von dem Konflikt zwischen der Parteivorsitzenden Kipping und Fraktionschefin Wagenknecht.