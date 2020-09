Tausende Medizinstudenten helfen

von S.v. Lojewski /A. Warsberg

In der Corona-Krise fehlt es an Personal in den Krankenhäusern. Jetzt sind bundesweit Medizinstudenten im Einsatz. Gefragt sind Tätigkeiten und Qualifikationen wie Gesundheits- und Krankenpflege sowie Kenntnisse bei der Betreuung von Beatmungsgeräten.