Nachrichten | heute journal - Thema „Menschenrechte“ auf Buchmesse

Eine Aktion unter dem Motto „I’m on the same page“ setzt sich auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse für Meinungs- und Pressefreiheit ein. „Das freie Wort“ – in Frankfurt ist es zu finden, meint Autor Christhard Läpple.