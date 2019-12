Erdogans Politik habe eine tiefe Wirtschaftskrise und hohe Arbeitslosigkeit hervorgerufen, so ZDF-Korrespondent Halim Hosny in Istanbul. Es sei "durchaus vorstellbar", dass noch mehr Menschen in Griechenland Zuflucht suchen werden.

