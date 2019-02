Nachrichten | heute journal - Traditionelles Politiker-Derblecken

Auch in diesem Jahr versammelt sich die Polit-Prominenz aus Bund und Ländern auf dem Münchner Nockherberg, um sich in einer Fastenpredigt und dem anschließendem Singspiel aufs Korn nehmen zu lassen. An Themen mangelt es den Kabarettisten nicht.