Nachrichten | heute journal - Trumps zwielichtige Geschäftspartner

Bei einem weit verzweigten Netzwerk russischer Oligarchen, Geldwäscher und Betrüger gibt es Verbindungen in den Trump-Tower. Auch sei Geld aus Russland in Trumps Unternehmungen geflossen, berichtet unser Korrespondent J. Hano aus New York.