Nachrichten | heute journal - Trump und die Flüchtlinge

Während sich in Washington demokratische Abgeordnete mit dem US-Präsidenten ein Disput um Asylsuchende liefern, harren 5000 Flüchtlinge aus Mittelamerika an der mexikanischen Grenze zu den USA in Zelten und auf der Straße aus, um in die USA zu gelangen.