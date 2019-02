Nachrichten | heute journal - Türkei: Wieder Deutsche inhaftiert

In der Türkei sind erneut zwei Bundesbürger festgenommen worden. Derzeit sind nach Angaben des Auswärtigen Amts 55 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft oder in Polizeigewahrsam, davon insgesamt zwölf aus politischen Gründen.