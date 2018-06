Nachrichten | heute journal - Türken in Deutschland wählen

Mit Andrang in den Wahllokalen hat in Deutschland die Stimmabgabe türkischer Wahlberechtigter für die Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei begonnen. Gut 1,4 Millionen Bürger mit türkischem Pass können in Deutschland ihre Stimme abgeben.