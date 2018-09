Nachrichten | heute journal - „Überraschungs-Putsch gegen Kauder“

ZDF-Chefredakteur Frey meint in einem Kommentar, in der CDU/CSU-Fraktion „hat sich der in vielen Jahren aufgestaute Frust Bahn gebrochen, haben die Abgeordneten ihre Unabhängigkeit bewiesen“. Der Putsch gegen Kauder sei „vor allem aber gegen Merkel“.