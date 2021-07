Unerwartete "Jahrhundert-Hochwasser-Situation"

Landrat Frank Rock vom Rhein-Erft-Kreis erklärt zum Hochwasser-Einsatz in Erftstadt-Blessem, man sei "noch in der Phase, in der Menschenleben gerettet werden". Für eine solche Situation gäbe es keine Katastrophenschutzpläne.

