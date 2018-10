Nachrichten | heute journal - Unterschiedliche Koalitionen möglich

Peter Wagner, ZDF-Studioleiter in Hessen, meint, den jetzigen Koalitionären der schwarz-grünen Koalition, wäre es am liebsten, so weiterregieren zu können. Auch eine Rot-Rot-Grüne Koalition sei denkbar, er hält sie aber für weniger wahrscheinlich.