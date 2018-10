Nachrichten | heute journal - USA: Diskussion nach Paketbomben

Die Paketbomben an Top-Demokraten in den USA hat das Land in Unruhe versetzt. US-Präsident Trump nutzte die Gelegenheit, seine Kritik an den Medien zu wiederholen. Was bedeutet dies für die kommenden Wahlen? Und welche Verantwortung trägt der Präsident?