Konkrete Folgen der neuen Trump-Politik

von Susann von Lojewski 06.02.2025 | 21:45 |

Radikale Kürzungen in der Entwicklungshilfe der USA gefährden die Versorgung von Millionen von Menschen. Auch in der AIDS-Hilfe in Kenia, wie ZDF-Korrespondentin Lojewski zeigt.