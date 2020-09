USA heben Türkei-Sanktionen auf

von Kamran Safiarian

Nach Angaben des US-Präsidenten hat die Türkei eine dauerhafte Waffenruhe in Nordsyrien verkündet. Und Russland meldet, eigene Truppen patrouillierten inzwischen an der Grenze zur Türkei. Russland geriert sich somit als neue Ordnungsmacht in der Region.