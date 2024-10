USA vor der Wahl: Ein zerrissenes Land

von Elmar Theveßen 06.10.2024 | 21:45 |

Kurz vor der Wahl sind die Gräben in den USA tief. Was erhoffen sich Trump-Wähler von seiner Präsidentschaft? Was fürchtet die Gegenseite? Auf der Suche nach Antworten in Arizona.