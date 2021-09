Versorgungsengpässe in Großbritannien

von Andreas Stamm

Leere Supermarkt-Regale, viele Tankstellen ohne Sprit, aufgebrachte Autofahrer warten in Schlangen vor Zapfsäulen. Für den Nachschub fehlen in GB tausende LKW-Fahrer. Die Regierung will tausende Visa für EU-Trucker vergeben und Armeefahrer einsetzen.