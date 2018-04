Nachrichten | heute journal - CeBIT: Die Roboter von morgen

In Hannover beginnt am Sonntag die Technologiemesse CeBIT. Mehr als 3.000 internationale Aussteller präsentieren in den nächsten fünf Tagen ihre Technik-Highlights. Die Trends in diesem Jahr: Roboter-Technologien und künstliche Intelligenz.