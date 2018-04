Nachrichten | heute journal - AfD: neue Doppelspitze gewählt

Auf dem AfD-Parteitag in Hannover wurde Alexander Gauland, der dem rechtsnationalen Flügel angehört, zum Bundesvorsitzenden an die Seite von Jörg Meuthen gewählt. Er trat an, nachdem zuvor zwei Wahlgänge ohne Ergebnis geblieben waren.