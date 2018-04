Nachrichten | heute journal - Altersarmut in Deutschland

Die Bertelsmann-Stiftung warnt in einer Studie vor einer wachsenden Altersarmuts-Gefährdung. Aktuell ist es aber nicht die Gruppe der Älteren, in der Armut am weitesten verbreitet ist. Der Armutsanteil bei den Erwerbstätigen ist fast doppelt so hoch.