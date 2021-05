von Uli Gack

Syriens Präsident gestalte die Wahl so, dass am Ende das passende Ergebnis herauskomme, so ZDF-Korrespondent Uli Gack in Damaskus. Assads Kalkül sei, dass der Westen des Syrienproblems irgendwann überdrüssig werde, ihn dann wieder als Partner akzeptiere.