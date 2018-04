Nachrichten | heute journal - Barley: „Bitteres Ergebnis“

Große Enttäuschung herrsche in der SPD nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Trotz guter Arbeit sei ein abrupter Rückgang der Zustimmungswerte zu verzeichnen gewesen. Die kommende Wahl in NRW sei für Spitzenkandidat Schulz jetzt „sehr wichtig“.