Carlo Ancelottis Zeit als Trainer beim FC Bayern ist Geschichte. Der deutsche Rekordmeister erklärte in einer Mitteilung am Donnerstagnachmittag die Trennung vom Italiener. Der bisherige Assistenztrainer Willi Sagnol übernimmt als Interimstrainer und soll am Sonntag in der Bundesliga bei Hertha BSC auf der Bank sitzen.