Nachrichten | heute journal - CDU: Kritik an Koalitionsvertrag

Nicht nur in der SPD gibt es Kritik am schwarz-roten Koalitionsvertrag, auch in der CDU mehren sich die kritischen Stimmen über das Vereinbarte. Vor allem der Verlust des Finanzministeriums und die Verteilung der Ministerposten sorgen für Unmut.