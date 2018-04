Nachrichten | heute journal - China: E-Mobilität gegen den Smog

In Shanghai präsentieren Hersteller ihre Zukunftstechnologie. Vor allem chinesische Autobauer setzen auf Elektrofahrzeuge - auch weil es die Regierung so will. Auf dem weltweit größten Auto-Absatzmarkt soll so etwas gegen den Smog getan werden.