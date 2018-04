Nachrichten | heute journal - Chinas KP im Kampf gegen die Armut

Chinas kommunistische Partei will bis 2020 die Armut ausrotten. Doch in den Dörfern, in den Bergen gibt es sie: Schlechte Infrastruktur, kaum Industrie und zu wenig gute Ausbildung sind Ursachen für 43 Millionen extrem arme Chinesen.