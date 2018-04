Nachrichten | heute journal - CSU fordert Kurswechsel von CDU

Während die CSU in Berlin die Kanzlerin unter Druck setzt, bekommt Horst Seehofer Druck in Bayern: So mancher CSU-Repräsentant an der Basis fordert Seehofers Rücktritt und einen personellen Neuanfang vor der nächsten Landtagswahl in Bayern.