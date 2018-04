Nachrichten | heute journal - Die verzweifelte Lage der Rohingya

Über 700.000 Rohingya haben sich in das Lager Kutu Palong geflüchtet. Es ist die am schnellsten wachsende Stadt der Welt. Und viele Geflüchtete richten sich ein, lange zu bleiben. An eine schnelle Rückkehr nach Myanmar glauben die wenigsten.