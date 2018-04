Nachrichten | heute journal - Dündar: "Erdogan hat geblufft"

Laut Can Dündar, türkischer Journalist im deutschen Exil, wird die Opposition in der Türkei das Ergebnis akzeptieren. Dündar rechnet mit einer Entspannung in den deutsch-türkischen Beziehungen. Erdogan sei auf Deutschland angewiesen. „Erdogan hat …