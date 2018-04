Nachrichten | heute journal - „Ein Duell der besonderen Art“

Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Herausforderer Martin Schulz stellten sich am Nachmittag zu Interviews in ARD und ZDF. Martin Schulz greift an, Angela Merkel wehrt ab. Das Fernduell zeigt die Rollenverteilung: Abwehr gegen Angriff.