Nachrichten | heute journal - "Mauern aus Enttäuschung und Wut"

Lange hat sich Bundespräsident Steinmeier zurückgehalten. Jetzt hat er sich am Tag der Deutschen Einheit zu Heimat und Flüchtlingen geäußert. Außerdem fordert er ein Einwanderungsgesetz und warnte vor neuen Mauern in der Gesellschaft beim Festakt in …