Nachrichten | heute journal - Teure Frost-Nächte

Landwirte klagen momentan über verheerende Frostschäden im Obstbau. Besonders betroffen sind derzeit die Erdbeerbauern. Viele Blüten sind erfroren und so fällt die Erdbeerernte in Deutschland in diesem Frühjahr besonders gering aus – mit steigenden …