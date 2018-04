Nachrichten | heute-journal - Erdogan zieht Wahlen vor

In der Türkei gibt es überraschend Neuwahlen. Präsident Erdogan kündigte an, die eigentlich für November 2019 angesetzten Präsidentschafts-und Parlamentswahlen auf den 24. Juni vorzuziehen. Zur Begründung führte Erdogan die Entwicklungen in Syrien an.