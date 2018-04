Nachrichten | heute journal - „Es passt nicht mehr viel zusammen“

Nach der Glyphosat-Entscheidung in Brüssel sehen SPD-Vertreter einen „Vertrauensbruch“ in der amtierenden Bundesregierung. ZDF-Hauptstadtstudio-Leiterin Schausten meint, in der Koaltion „passt nicht mehr viel zusammen“.