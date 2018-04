Nachrichten | heute journal - EuGH zur Urwald-Abholzung in Polen

In Luxemburg beginnt heute die Anhörung vor dem Europäischen Gerichtshof zur Abholzung des Urwalds Bialowieza in Polen. Die Regierung in Warschau weigert sich die Abholzung zu stoppen und missachtet somit weiterhin europäisches Recht.