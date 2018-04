Nachrichten | heute journal - FDP strebt zurück in den Bundestag

Für die FDP läuft der Countdown für ihr Projekt Rückkehr in den Bundestag: Auf dem Bundesparteitag in Berlin wählten die Liberalen am Freitag ihre Spitze neu. Parteichef Christian Lindner wurde mit 91 Prozent im Amt bestätigt.