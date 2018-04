Nachrichten | heute journal - Feuergefahr bei Hochhäusern

Mindestens 79 Menschen sind beim Feuer am Londoner Grenfell Tower umgekommen. Jetzt haben Experten festgestellt: auch an rund 30 anderen Hochhäusern in Großbritannien sei die Fassade leicht entflammbar. Mehrere Tausend Bewohner mussten ihr Zuhause räumen.