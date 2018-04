Nachrichten | heute-journal - Führungswechsel bei VW

VW hat in einer Mitteilung an die Finanzwelt über einen bevorstehenden personellen Wechsel an der Spitze des Konzerns informiert. Es wird erwartet, dass der bisherige Vorstandschef Müller vom bisherigen Markenvorstand Diess abgelöst werden soll.