Nachrichten | heute journal - Geboren im Jahr des Mauerbaus

Am 5. Februar 2018 ist die Mauer genauso lange weg, wie sie stand. Für die 1961 Geborenen teilte sie das Leben in zwei Hälften - in "davor" und "danach". Was der Mauerfall für sie bedeutete, berichten drei Zeitzeugen, die das "Davor" in der DDR erlebten.