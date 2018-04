Nachrichten | heute journal - Die EU braucht die Türkei

Bei dem EU-Gipfel in Brüssel haben sich die Staats- und Regierungschefs zur Türkei positioniert. Anne Gellinek berichtet: "Die meisten EU-Staaten wollen die Beitrittsverhandlungen so lassen wie sie sind", also kein Abbruch wie Sebastian Kurz es fordert.