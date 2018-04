Nachrichten | heute-journal - Sicherheitskonzept für Sigmaringen

In der 17.000-Einwohner-Stadt Sigmaringen leben in einer Erstaufnahmestelle des Landes knapp 400 Flüchtlinge. Es gibt Probleme mit einigen wenigen, die Ärger machen. Die Stadt hat deshalb zum Beispiel das Sicherheitspersonal am Bahnhof verstärkt.