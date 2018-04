Nachrichten | heute journal - Ruhestand für Prinz Philip

Er ist der Mann an der Seite Queen Elisabeths II – oder besser der Mann in ihrem Schatten – Prinz Philip. 65 Jahre lang hat er für Ehefrau und Krone repräsentiert, oft mit Witz, manchmal auch mit Sprung ins Fettnäpfchen. Jetzt will er sich zur Ruhe …