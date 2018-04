Nachrichten | heute journal - Nichts zu essen und kein Wasser

Eindrücke aus einer Notunterkunft in Houston in Texas: Während die Stadt im Regen versinkt, sammeln sich Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten, in einer Halle im Norden der Stadt. Es gibt kaum Essen, keine Decken und zu wenig Trinkwasser.