Nachrichten | heute journal - Hungerkatastrophe in Afrika

Mehr als 23 Millionen Menschen sind in Afrika von einer Hungersnot bedroht. Besonders dramatisch ist die Lage im Südsudan und in Kenia, Somalia sowie in Äthiopien. Bundespräsident Steinmeier und die „Aktion Deutschland Hilft“ bitten dringend um Spenden.